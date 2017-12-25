Уфа признана соответствующей нормам ФИФА для принятия сборных ЧМ-2018

Столица Башкирии попала в перечень городов, которые могут принимать команду-участницу ЧМ-2018. Уфу признали полностью соответствующей требованиям ФИФА: часовой подлет к городу, где будет игра (это Самара, Казань, Саранск, Екатеринбург), путь от аэропорта до места проживания футболистов занимает не более часа, а также хорошее состояние дорожной инфраструктуры.

Как уточняет ИА «Башинформ» со ссылкой на президента футбольного клуба «Уфа» Марата Магадеева, учебно-тренировочная база, которая строилась специально для одной из сборных, практически готова. Сейчас там идут отделочные работы. А сдать в эксплуатацию ее должны до конца декабря. Что за команды могут тренироваться на ней, станет известно в середине января.

По словам Магадеева, в столицу Башкирии уже приезжали представители официальных делегаций трех сборных — Египта, Ирана и Дании, и с неофициальным визитом побывали гости из Саудовской Аравии. Все остались удовлетворены состоянием инфраструктуры.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что футбольное поле, которое находится на тренировочной базе в Уфе, является уникальным для Башкирии. Это первая в республике площадка с натуральным покрытием, которая соответствует всем требованиям ФИФА.