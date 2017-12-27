Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018 по футболу‍

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что покидает пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. По его словам, он собирается сосредоточиться на работе в правительстве России, а его место в оргкомитете займет гендиректор комитета Алексей Сорокин.

«Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА», — заявил российский вице-премьер.

Мутко отметил, что впереди еще много работы, но он уверен, что всё будет сделано в срок.

Также Мутко объявил о приостановке деятельности в качестве главы РФС 25 декабря. Исполнять его обязанности на данном посту будет Александр Алаев, генеральный директор Российского футбольного союза.