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Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018 по футболу‍

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Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что покидает пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. По его словам, он собирается сосредоточиться на работе в правительстве России, а его место в оргкомитете займет гендиректор комитета Алексей Сорокин.

«Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА», — заявил российский вице-премьер.

Мутко отметил, что впереди еще много работы, но он уверен, что всё будет сделано в срок. 

Также Мутко объявил о приостановке деятельности в качестве главы РФС 25 декабря. Исполнять его обязанности на данном посту будет Александр Алаев, генеральный директор Российского футбольного союза.

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