Временно самоустранился

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко добровольно приостановил свою деятельность на посту главы Российского футбольного союза (РФС) на полгода. О своем решении 59-летний вице-премьер по вопросам спорта объявил на заседании исполкома РФС, прошедшем в понедельник в Москве. Вопрос продолжения карьеры Виталия Мутко в организации отсутствовал в повестке дня, но именно он привлек внимание рекордного количества журналистов, собравшихся в Доме футбола на Таганке.

Исполнять обязанности главы РФС будет генеральный директор —генеральный секретарь союза Александр Алаев. По уставу исполняющим обязанности президента организации должен был стать первый вице-президент Никита Симонян, ранее трижды (после ухода Виталия Мутко и отставок Сергея Фурсенко и Николая Толстых) временно замещавший должность главы российского футбола. В случае его отказа принять управление РФС это поручается одному из вице-президентов союза — сейчас таковыми являются глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин и президент Федерации футбола Москвы Сергей Анохин.

— Никита Павлович сказал, что по состоянию здоровья ему будет крайне тяжело снова исполнять обязанности — он уже три раза это делал, стольких тренеров увольнял и принимал на работу, — сказал журналистам Виталий Мутко. — Поэтому Симонян сообщил об отказе принять руководство РФС. Мы с пониманием отнеслись к его решению. Прядкин и Анохин также заняты — один лигой, другой Московской федерацией и регионами. Поэтому функции исполняющего обязанности возложены на Александра Алаева.

Известный советский футболист, член исполкома РФС Александр Мирзоян в беседе с «Известиями» поделился мнением о кадровых перестановках в руководящем футбольном органе нашей страны.

— Принято правильное решение, — считает Александр Мирзоян. — Виталий Леонтьевич должен защитить честь наших спортсменов, которые были не по праву ущемлены. Если бы он не стал защищать и себя, то получается — согласился бы с обвинениями МОКа. Поэтому он временно отходит от дел в РФС. Никто не знает, на сколько это может затянутся. Возможно, все проблемы удастся решить раньше. Важно понимать, что Мутко никуда не уходит, а лишь временно приостанавливает деятельность.

После заседания исполкома РФС Виталий Мутко сообщил, что во вторник он планирует подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне апелляцию на свое отстранение от Олимпийских игр. При этом зампредседателя правительства РФ также не исключил и возможности своего ухода с поста председателя оргкомитета ЧМ-2018.

— Я допускаю этот вариант, но решение будет за наблюдательным советом оргкомитета, главой государства и председателем правительства РФ, — пояснил Виталий Мутко. — Сейчас на время судов в CAS я решил отойти от всей общественной работы и сосредоточусь только на государственной службе. Вернусь в РФС сразу по окончании разбирательств. Может быть, через полгода, может быть, раньше. Надо учитывать, что FIFA — член МОКа, а РФС — член FIFA. И в этих условиях нужно временно сложить полномочия, чтобы очиститься от тех обвинений, что предъявлены в мой адрес и которые я категорически отвергаю.

По словам советника президента РФС Дениса Рогачева, формально временное приостановление полномочий Виталия Мутко означает потерю им голоса на заседаниях исполкома и бюро исполкома, а также в качестве делегата на заседаниях конгресса FIFA и UEFA.

— Он не сможет участвовать в этих мероприятиях как президент РФС, но голос передан Александру Алаеву, который и так значился в реестре как руководящее лицо, уполномоченное подписывать документы и проводить заседания,—- сказал «Известиям» Денис Рогачев. — При этом Виталий Мутко может участвовать в мероприятиях РФС как частное приглашенное лицо. И появляться в расположении сборной России ему ничто не мешает.

Поводом для ротаций в руководстве РФС послужили обвинения в содействии допинговым махинациям во время Олимпийских игр в Сочи в адрес Министерства спорта РФ, руководителем которого в 2014 году был Виталий Мутко. Эти претензии прозвучали со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и председателя его комиссии Ричарда Макларена. Они были основаны на показаниях бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в январе 2016 года сбежавшего в США.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о допуске российских спортсменов на зимние Олимпийские игры 2018 года под нейтральным флагом. И хотя прямых обвинений в сговоре с Григорием Родченковым в адрес Виталия Мутко не предъявлялось, он был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх в качестве аккредитованного участника любой делегации. Более того, сразу после этого МОК и WADA объявили о намерении передать Международной федерации футбола (FIFA) материалы о возможных допинговых нарушениях в футбольной сборной России.

Информация о том, что во избежание давления на РФС накануне чемпионата мира 2018 года Виталий Мутко подаст в отставку с поста главы организации, появилась за пять дней до заседания исполкома. По итогам трехчасового мероприятия стало известно, что функционер слагает с себя полномочия сроком на полгода.

Виталий Мутко во второй раз возглавил РФС в сентябре 2015 года. Ранее он находился во главе организации с апреля 2005 по ноябрь 2009 года. Первым президентом РФС в 1992–2005 годах являлся Вячеслав Колосков, с февраля 2010 по июль 2012 года организацией руководил Сергей Фурсенко, а с сентября 2012 по май 2015 года — Николай Толстых.

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