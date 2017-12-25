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ФИФА поблагодарила Мутко за решение приостановить деятельность в РФС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Международной федерации футбола (ФИФА) поблагодарили вице-премьера РФ Виталия Мутко за решение временно приостановить свою деятельность на должности главы Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

«ФИФА понимает, что решение Мутко было сделано в интересах чемпионата мира. ФИФА благодарит Мутко за этот ответственный шаг и проделанную ранее работу по проведению чемпионата мира», — сказали в пресс-службе федерации.

При этом в ФИФА отметили, что решение «не окажет никакого влияния» на успешное проведение чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

«ФИФА, правительство РФ, РФС и оргкомитет продолжают плодотворное сотрудничество по подготовке к чемпионату мира по футболу по плану. В ближайшие дни ФИФА обсудит со всеми сторонами и согласует дальнейшие шаги, связанные с оргкомитетом», — добавили в пресс-службе.

Напомним, 25 декабря Мутко объявил о приостановке деятельности на посту главы РФС. Исполнять обязанности президента РФС будет Александр Алаев, генеральный директор Российского футбольного союза.

Ранее решение Мутко прокомментировал гендиректор оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин. Он назвал этот шаг вынужденным

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