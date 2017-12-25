Сорокин прокомментировал решение Мутко о приостановке работы главой РФС

Гендиректор оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что решение вице-премьера РФ Виталия Мутко приостановить свою деятельность на должности главы Российского футбольного союза (РФС) является вынужденным.

О соответствующем решении Мутко стало известно 25 декабря. По его словам, это связано с иском в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить его от посещения Олимпийских игр.

«Понятно, что обстоятельства, в которых это решение было принято, достаточно форс-мажорные, решение в значительной степени вынужденное. К ним надо так и относиться. Влияние обстоятельств таково, что руководитель вынужден принимать такие меры», — приводит слова Сорокина RT.

Гендиректор добавил, что слухи о том, что он может занять место Мутко, ни на чем не основаны.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Мутко собирается во вторник подать иск в CAS на решение МОКа о его пожизненном отстранении от посещения Олимпиады.