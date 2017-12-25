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Мутко оспорит решение CAS об отстранении от посещения Олимпиад

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Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко собирается во вторник подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его пожизненном отстранении от посещения Олимпиады. Об этом Мутко заявил по итогам заседания исполкома Российского футбольного союза, передает «РИА Новости».

«Я принял решение: завтра я подам иск в CAS на оспаривание этого решения», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что Мутко принял решение о приостановке деятельности в качестве главы РФС (Российского футбольного союза).

Напомним, 5 декабря исполком МОКа отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане. Российские спортсмены могут поехать на Игры в статусе нейтральных «атлетов из России».

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