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Мутко объявил о приостановке деятельности на посту президента РФС

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Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
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Вице-премьер по вопросам спорта Виталий Мутко объявил о приостановке деятельности в качестве главы Российского футбольного союза (РФС). Об этом он заявил на заседании исполкома организации, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Мутко приостановил свою деятельность на посту главы РФС», — сказал собеседник агентства.

Исполнять обязанности президента РФС будет Александр Алаев, генеральный директор Российского футбольного союза.

Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2009 год. Он вновь занял эту должность в 2015 году после ухода Николая Толстых.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Виталий Мутко сохранит свой пост до формирования нового правительства.

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