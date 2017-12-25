Мутко готов покинуть пост председателя оргкомитета по подготовке ЧМ-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко готов покинуть пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018». Такое заявление он сделал после заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщает ТАСС.

«Думаю, что предложу такие вещи. Но решать будет глава государства, председатель правительства и наблюдательный совет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Вице-премьер подчеркнул, что «логика диктует», чтобы он сосредоточился на своих государственных обязанностях.

На заседании Мутко также заявил, что приостанавливает свою деятельность в качестве главы РФС на срок до шести месяцев. Это связано с иском в Спортивный арбитражный суд на решение Международного олимпийского комитета пожизненно отстранить его от посещения Олимпиады.