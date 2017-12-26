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В РФС прокомментировали решение Мутко о приостановке работы в союзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вице-премьер по вопросам спорта Виталий Мутко 25 декабря объявил о приостановке деятельности в качестве главы Российского футбольного союза (РФС) на полгода. Исполнять обязанности президента РФС будет Александр Алаев, генеральный директор Российского футбольного союза.

Советский футболист, член исполкома РФС Александр Мирзоян поделился с «Известиями» мнением о ротациях в руководстве РФС, назвав принятое вице-премьером решение правильным.

«Виталий Леонтьевич должен защитить честь наших спортсменов, которые были не по праву ущемлены. Если бы он не стал защищать и себя, то получается, согласился бы с обвинениями МОКа. Поэтому он временно отходит от дел в РФС», — сказал Мирзоян.

Он также подчеркнул, что «Мутко никуда не уходит, а лишь временно приостанавливает деятельность».

Советник президента РФС Денис Рогачёв отметил, что формально такой шаг означает для Мутко потерю голоса на заседаниях исполкома и бюро исполкома, а также в качестве делегата на заседаниях конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных организаций (УЕФА).

«Он не сможет участвовать в этих мероприятиях как президент РФС, но голос передан Александру Алаеву, который и так значился в реестре как руководящее лицо, уполномоченное подписывать документы и проводить заседания. При этом Виталий Мутко может участвовать в мероприятиях РФС как частное приглашенное лицо. И появляться в расположении сборной России ему ничто не мешает», — пояснил Рогачёв.

На заседании исполкома РФС Мутко также заявил о намерении подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне апелляцию на свое отстранение от Олимпийских игр, а также не исключил возможности своего ухода с поста председателя оргкомитета ЧМ-2018.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Временно самоустранился

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