Стало известно, кто сменит Мутко на посту председателя оргкомитета ЧМ-2018

Новым председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» станет его гендиректор Алексей Сорокин. На этом посту он сменит российского вице-премьера Виталия Мутко.

«Сорокин будет председателем оргкомитета «Россия-2018», я сосредоточусь на работе в правительстве», — заявил Мутко журналистам.

Он отметил, что Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и представителя в ФИФА.

«Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок и 30 мая передадим все документы», — цитирует Мутко «РИА Новости».

Ранее Мутко заявил о своей готовности покинуть пост главы оргкомитета ЧМ–2018. Он отметил, что последнее слово в данном вопросе за властями РФ.

Мутко также заявил, что приостанавливает свою деятельность в качестве главы РФС на срок до шести месяцев.