Экс-гендиректор РФС объяснил решение Мутко уйти с поста главы союза

Решение вице-премьера по вопросам спорта Виталия Мутко о временном уходе с поста директора Российского футбольного союза (РФС) является политически верным и говорит о его мужестве. Такое мнение выразил бывший гендиректор организации Анатолий Воробьев.

По его словам, в 2015 году Мутко уже удалось вывести союз из сложной финансовой ситуации. Но теперь ему пришлось покинуть организацию ради того, чтобы обстановка дальше не накалялась.

«Сейчас РФС опять попал в очередной серьезный шторм, и Мутко решил на некоторое время сойти на берег для того, чтобы снять градус напряжения», – сказал Воробьев в интервью «Газете.ру».

При этом он отметил, что Мутко любит футбол, но понимает, что, находясь у руля, подвергает РФС давлению. Воробьев считает, что шаг российского вице-премьера правильный с политической точки зрения, он пойдет на благо российскому футболу и будет способствовать стабилизации ситуации.

Советский футболист, член исполкома РФС Александр Мирзоян в разговоре с журналистами «Известий» также назвал принятое вице-премьером решение правильным. Он подчеркнул, что «Мутко никуда не уходит, а лишь временно приостанавливает деятельность».

Мутко объявил о приостановке деятельности в качестве главы РФС 25 декабря. Исполнять обязанности президента РФС будет Александр Алаев, генеральный директор Российского футбольного союза.