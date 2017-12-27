ФАС ожидает решения проблемы с внутрисетевым роумингом к маю 2018 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает решения проблемы с внутрисетевым роумингом к маю 2018 года, срок исполнения предупреждения будет продлен до 31 января. Об этом заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

«Уже есть первые результаты. Сейчас компания «Вымпелком» объявила о снижении тарифов на услуги связи в национальном роуминге, эти тарифы в полной мере отвечают экономической обоснованности», — цитирует его ТАСС.

Голомолзин уточнил, что эти цены близки к тем, которые установлены для абонентов в домашнем регионе. По его словам, это благоприятно скажется на поездках абонентов в Крым.

Летом 2017 года ФАС предписала операторам «большой четверки» («Вымпелком», «МегаФон», МТС и Tele2) отменить роуминг по России. Параллельно ФАС завела дела против операторов из-за цен в национальном роуминге.

В декабре ФАС потребовала от агрегаторов такси объяснить причины роста цен перед Новым годом.