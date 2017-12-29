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Транспортный коллапс произошел в британском аэропорту из-за похолодания до -10 градусов

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Фото: REUTERS/Christina Anagnostopoulos
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Порядка 300 пассажиров застряли в лондонском международном аэропорту Стансэнд из-за неблагоприятных метеоусловий. Как писала 27 декабря газета Daily Mail, люди были вынуждены провести ночь в воздушной гавани, некоторые спали на лентах выдачи багажа.

Транспортный коллапс вызвало похолодание до -10 градусов по Цельсию, метель и образовавшаяся на взлетно-посадочных полосах наледь. Из-за этого авиакомпании Ryanair и EasyJet отменили в общей сложности свыше 60 рейсов.

Люди восприняли ситуацию крайне негативно, многие жаловались на то, что им не предоставили «ни воды, ни объяснений». «Не похоже, чтобы в Скандинавии, России или Канаде были подобные проблемы, а погода там гораздо более суровая и им приходится справляться с сугробами в несколько метров в высоту», — отметил один из путешественников.

Некоторые решили выразить свое недовольство в социальных сетях. «Самые крупные ледышки в аэропорту Стансэнд — это его персонал и никчемное руководство. Информация не предоставлена. Сотрудники один на один с толпами пассажиров при полном при отсутствии поддержки от кого-либо делают вид, что всё под контролем», — написал пользователь Faux Mole.

«Это последний раз, когда я летаю с Ryanair. Огромные задержки, отмененные рейсы, я был вынужден вызывать полицию, чтобы выйти из терминала аэропорта Стансэнд после пятичасового нахождения внутри. Ни объяснений, ни воды, ни пилотов. Абсолютно непрофессиональное поведение»,  — заявил Steve Laskaridis.

«Что ж, после шести часов ожидания в аэропорту Стансэнд без какой-либо информации о рейсе Ryanair, при отсутствии персонала, которому можно было бы задать вопрос и при полном непонимании происходящего, мы наконец добрались до Ганновера. Вообще-то мы должны были лететь в Гамбург, но Ганновер — лучше, чем ничего», — рассказала в своем микроблоге Caroline Sohn.

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