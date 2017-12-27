Прямой эфир

Самолет вернулся в Лос-Анджелес из-за перепутавшего рейсы пассажира

0
Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет японской авиакомпании All Nippon Airways, следовавший из Лос-Анджелеса в Токио, вернулся в аэропорт вылета после четырех часов полета. Причиной этого стало то, что на борту оказался пассажир с билетом на другой рейс, сообщает телеканал CBS.

«В рамках политики безопасности авиакомпании первый пилот решил вернуться в аэропорт вылета, где пассажир покинул самолет», — сообщили журналистам в All Nippon Airways.

Всем пассажирам были принесены извинения за доставленные неудобства. Общее время в полете из Лос-Анджелеса в Токио составляет 11 часов, самолет провел в воздухе около восьми часов. Рейс должен вновь вылететь в среду, 27 декабря.

Самолет авиакомпании «Победа», который совершал рейс по маршруту Владикавказ–Москва, вечером в понедельник, 25 декабря, совершил незапланированную посадку в Волгограде из-за курильщика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет вынужденно сел в Казани из-за смерти пассажира
В Турции пилоты самолета отложили вылет из-за запаниковавшего пассажира

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017