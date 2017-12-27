Самолет вернулся в Лос-Анджелес из-за перепутавшего рейсы пассажира

Самолет японской авиакомпании All Nippon Airways, следовавший из Лос-Анджелеса в Токио, вернулся в аэропорт вылета после четырех часов полета. Причиной этого стало то, что на борту оказался пассажир с билетом на другой рейс, сообщает телеканал CBS.

«В рамках политики безопасности авиакомпании первый пилот решил вернуться в аэропорт вылета, где пассажир покинул самолет», — сообщили журналистам в All Nippon Airways.

Всем пассажирам были принесены извинения за доставленные неудобства. Общее время в полете из Лос-Анджелеса в Токио составляет 11 часов, самолет провел в воздухе около восьми часов. Рейс должен вновь вылететь в среду, 27 декабря.

Самолет авиакомпании «Победа», который совершал рейс по маршруту Владикавказ–Москва, вечером в понедельник, 25 декабря, совершил незапланированную посадку в Волгограде из-за курильщика.