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Снегопад в Испании затруднил проезд нескольких тысяч автомобилей

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Фото: REUTERS
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Сильный снегопад в Испании затруднил движение нескольких тысяч автомобилей. Из-за непогоды несколько десятков дорог перекрыты, к ликвидации последствий снегопада подключены военные, передает «РИА Новости» со ссылкой на Генеральное дорожное управление (DGT).

По данным агентства, наиболее сложная ситуация сложилась на трассах А-6 и АP-6, соединяющих Мадрид с северо-западом страны. Около 4 тыс. водителей в связи с непогодой были вынуждены провести минувшую ночь на дорогах. В ликвидации последствий стихии задействовано около 250 военных. В связи с угрозой повторного снегопада в трех десятках провинций Испании введен повышенный уровень угрозы.

 

 

Ранее портал зимний шторм «Бурглинд» с ураганным ветром обрушился на центральную, северную и северо-западную части Швейцарии. Кроме того, шторм «Элеанор» оставил без электроснабжения более 20 тыс. домохозяйств в Великобритании и свыше 200 тыс. квартир во Франции.

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