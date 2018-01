Снегопад в Испании затруднил проезд нескольких тысяч автомобилей

Сильный снегопад в Испании затруднил движение нескольких тысяч автомобилей. Из-за непогоды несколько десятков дорог перекрыты, к ликвидации последствий снегопада подключены военные, передает «РИА Новости» со ссылкой на Генеральное дорожное управление (DGT).

По данным агентства, наиболее сложная ситуация сложилась на трассах А-6 и АP-6, соединяющих Мадрид с северо-западом страны. Около 4 тыс. водителей в связи с непогодой были вынуждены провести минувшую ночь на дорогах. В ликвидации последствий стихии задействовано около 250 военных. В связи с угрозой повторного снегопада в трех десятках провинций Испании введен повышенный уровень угрозы.

Drivers reported heavy snow as dawn broke on the motorway north-west of Madrid.

Via @Eugenia_Marcos pic.twitter.com/zJRq0Y4wNu