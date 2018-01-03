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Шторм «Элеанор» лишил электричества свыше 20 тыс. домов в Великобритании

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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В результате шторма «Элеанор» свыше 20 тыс. домохозяйств в Великобритании оказались отрезаны от энергоснабжения в ночь на 3 января. К настоящему моменту, подача электроэнергии частично восстановлена.

Сетевая компания Western Power Distribution, обеспечивающая электроэнергией центральную Ангию, планировала устранить возникшие из-за неблагопритных погодных условий аварии к полудню по местному времени, но ее инженеры все еще продолжают работу на отдельных участках.

Полное восстановление электроснабжения в регионе планируется завершить к 14:30 по местному времени (17:30 мск), передает «РИА Новости».

Как отмечает агентство, метеорологи прогнозируют, что Великобритания еще некоторое время будет находиться под воздействием шторма «Элеанор». Согласно прогнозам синоптиков, во второй половине дня 3 января погода будет ветренной, на севере, западе и юго-востоке страны ожидаются дожди.

Как сообщал портал iz.ru, из-за «Элеанор» в ночь на 3 января во Франции были обесточены более 200 тыс. квартир

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