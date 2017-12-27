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Село Пожарское на Сахалине оказалось в снежной блокаде

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Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
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Жители села Пожарского Холмского района Сахалинской области отрезаны от мира из-за снежных заносов. По заметенной дороге отказывается ездить скорая помощь, а в случае пожара не сможет проехать даже пожарная машина, сообщает корреспондент ИА SakhalinMedia.

В течение трех дней, пока над Сахалином проходил циклон, ни одного трактора не прибыло в населенный пункт, расположенный вдоль федеральной трассы Южно-Сахалинск – Холмск. Своими силами людям удалось расчистить лишь собственные выезды. Проблема с плохой уборкой дорог в Холмском районе возникала и раньше, но никогда не растягивалась на такой срок, отмечают местные жители.

По последним данным, автопоезд с дизельным топливом для Углегорского района проехал село Ильинское Томаринского района, преодолев с помощью дорожников заметенный метелью участок. Груз необходим для дизель-генераторов котельных, которые оказались обесточенными и перешли на автономные источники электроснабжения. Также сообщается, что около 30 тыс. кубометров снега вывезли с улиц Южно-Сахалинска в ночь на 27 декабря. План по расчистке улично-дорожной сети областного центра выполнен в полном объеме.

Снежный циклон обрушился на Сахалин в понедельник, 25 декабря. 24 декабря в регионе было объявлено штормовое предупреждение, сообщалось о сильных метелях, скорость ветра достигала 38 м/с. Также была объявлена лавиноопасная ситуация в горах. Согласно прогнозам синоптиков, снегопады будут идти вплоть до окончания рабочей недели. 

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