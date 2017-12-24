На Сахалине объявлено штормовое предупреждение из-за циклона

На Сахалине объявлено штормовое предупреждение из-за мощного циклона, надвигающегося с Японского моря. В регионе ожидаются сильные метели и ураганный ветер.

Циклон сформируется над районами Японского моря и устремится в северо-восточном направлении на акваторию Охотского моря, передает «Интерфакс».

На Сахалине в понедельник, 25 декабря, ожидаются сильные метели. Скорость ветра будет достигать 38 м/с. Синоптики также предупреждают о лавиноопасной ситуации в горах.

Циклон начнет терять свою силу в среду, 27 декабря, однако снегопады в регионе будут идти вплоть до окончания рабочей недели.

Спасатели призывают жителей Сахалина не покидать пределы населенных пунктов. В ГУ МЧС также отметили, что ведомство готово к ликвидации последствий природного явления.