В трех районах Сахалина введен режим ЧС из-за циклона

В трех районах Сахалинской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за бушующего циклона. Об этом сообщил замначальника регионального ГУ МЧС России Вячеслав Мурнаев.

«Циклон продолжает воздействовать на территории северной и центральной частей Сахалина. В настоящее время без света остаются более 8 тыс. человек в шести районах области. Циклоном повреждено более 20 кровель. В трех муниципальных образованиях введен режим ЧС», - цитирует Мурнаева агентство ТАСС.

Режим ЧС действует с 26 декабря в Углегорском, Холмском и Томаринском районах. Сообщается, что за последние двое суток в северной и центральной частях Сахалина выпало до 1,5 месячной нормы осадков, на юге - 50-70%. По данным синоптиков, циклон постепенно «ослабевает, сильные ветра и снег сохраняются в Татарском проливе и на западном побережье острова».

«25-26 декабря была очень сильная метель. Выпало очень много снега - дома занесены до окон первого этажа. Людям было сложно дойти до работы по этой снежной массе, но наибольшее неудобство доставляли сильные порывы ветра», - рассказал пресс-секретарь администрации Томаринского района Сергей Шмаков.

Он добавил, что из-за воздействия стихии в районе повреждены 15 кровель на жилых домах и более 10 фасадов, однако масштаб ущерба еще только предстоит оценить. В школах района отменены занятия, муниципальные дороги закрыты для движения транспорта.

Снежный циклон обрушился на Сахалин в понедельник, 25 декабря. 24 декабря было объявлено штормовое предупреждение из-за мощного циклона, надвигающегося с Японского моря. Также объявлена лавиноопасная ситуация в горах. Согласно прогнозам синоптиков, снегопады будут идти вплоть до окончания рабочей недели.