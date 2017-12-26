Ветер повалил новогоднюю ель на Сахалине и раскидал сказочных героев

Сильный ветер повалил елку, установленную на центральной площади Углегорска на Сахалине. Мощный металлический ствол новогоднего дерева переломился пополам. Светящийся шар и сказочные герои тоже пострадали.

Местные жители рассказывают, что из-за метели дома ходят ходуном, наблюдаются перебои с электричеством. Из-за сильнейшего ветра люди опасаются выходить на улицу, передает ИА SakhalinMedia.

В общей сложности на Сахалине полностью обесточены около 30 сел. Еще в 13 селах света нет частично. В «Сахалинэнерго» сообщают, что восстановительные работы осложняются сильными порывами ветра. Доступ к некоторым установкам невозможен из-за занесенных снегом дорог.

Штормовое предупреждение на Сахалине было объявлено 24 декабря. По прогнозам синоптиков, метель, снегопад и сильный ветер, порывы которого могут достигать 50 м/с, не покинут регион еще около суток.