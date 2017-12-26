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Около 30 сел обесточены на Сахалине из-за снежного циклона

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Фото: РИА Новости
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Почти 30 сел на Сахалине полностью обесточены из-за мощного снежного циклона, еще 13 населенных пунктов обесточены частично. Об этом сообщает «Сахалинэнерго».

Отмечается, что восстановительные на линиях электропередачи продолжаются.

«Во вторник энергетики восстановили электроснабжение еще пяти населенных пунктов», — говорится в сообщении.

В настоящий момент подача электроэнергии восстановлена в Южно-Схаалинске, городе Томари, селе Ясное Тымовского района, селе Новое Макаровского района и в селе Тельновское.

Самая сложная ситуация в центральных и северных регионах острова, где по-прежнему бушует стихия.

«Работы на линиях электропередачи осложняются продолжающейся непогодой — сильным ветром и мокрым снегом. Из-за заметенных дорог затруднен доступ к электроустановкам», — добавили в компании.

24 декабря на Сахалине было объявлено штормовое предупреждение из-за мощного циклона, надвигающегося с Японского моря.

Наблюдаются обильные снегопады и ветер, который, по прогнозам синоптиков, может достигать ураганной силы — 50 м/с.

Ранее портал iz.ru сообщил о нарушении авиасообщения с Камчаткой.

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