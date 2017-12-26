Прямой эфир

На Камчатке отменены занятия в школах из-за циклона

0
Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Петропавловске-Камчатском отменены занятия начальных классов во всех школах из-за снежного циклона, обрушившегося на полуостров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.

«Занятия учащихся первой смены с 1 по 4 класс во всех школах Петропавловска-Камчатского отменены из-за неблагоприятной погоды. Решение об отмене занятий со второй смены будет приниматься дополнительно, исходя из существующих метеоусловий и прогноза метеорологов», — заявили в пресс-службе.

В мэрии отметили, что транспортное сообщение в Петропавловске-Камчатском, а также между краевым центром и пригородными поселками не нарушено, ведется очистка магистралей от снежных заносов. В режим готовности приведены грейдеры и другая специализированная техника, а также мобильные пункты обогрева. Спасатели рекомендуют местным жителям воздержаться от выезда на дороги, а также принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

Как писал портал iz.ru, в связи с циклоном авиасообщение полуострова с другими регионами нарушено, аэропорт Петропавловск-Камчатский будет закрыт до 12:00 26 декабря по местному времени (03:00 мск).

Под влияние атмосферного вихря попали Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский, Усть-Камчатский, Соболевский и Алеутский районы. Днем 26 декабря в этих районах ожидаются сильный снег, метель, а также гололед и снежные заносы на дорогах. По прогнозам синоптиков, ветер может достигнуть ураганной силы — 50 м/с. В регионе объявлена лавинная опасность. У берегов полуострова бушует шторм с 9-метровыми волнами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Сахалине около 100 машин застряли на трассе из-за снегопада
На Сахалине объявлено штормовое предупреждение из-за циклона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017