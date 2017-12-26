На Камчатке отменены занятия в школах из-за циклона

В Петропавловске-Камчатском отменены занятия начальных классов во всех школах из-за снежного циклона, обрушившегося на полуостров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.

«Занятия учащихся первой смены с 1 по 4 класс во всех школах Петропавловска-Камчатского отменены из-за неблагоприятной погоды. Решение об отмене занятий со второй смены будет приниматься дополнительно, исходя из существующих метеоусловий и прогноза метеорологов», — заявили в пресс-службе.

В мэрии отметили, что транспортное сообщение в Петропавловске-Камчатском, а также между краевым центром и пригородными поселками не нарушено, ведется очистка магистралей от снежных заносов. В режим готовности приведены грейдеры и другая специализированная техника, а также мобильные пункты обогрева. Спасатели рекомендуют местным жителям воздержаться от выезда на дороги, а также принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

Как писал портал iz.ru, в связи с циклоном авиасообщение полуострова с другими регионами нарушено, аэропорт Петропавловск-Камчатский будет закрыт до 12:00 26 декабря по местному времени (03:00 мск).

Под влияние атмосферного вихря попали Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский, Усть-Камчатский, Соболевский и Алеутский районы. Днем 26 декабря в этих районах ожидаются сильный снег, метель, а также гололед и снежные заносы на дорогах. По прогнозам синоптиков, ветер может достигнуть ураганной силы — 50 м/с. В регионе объявлена лавинная опасность. У берегов полуострова бушует шторм с 9-метровыми волнами.