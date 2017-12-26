На Сахалине около 100 машин застряли на трассе из-за снегопада

На автодороге на юге Сахалина около 100 автомобилей застряли из-за снегопада. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

«В ночь на вторник [26 декабря] спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова совместно с сотрудниками администрации Долинского района оказывали помощь водителям и пассажирам автомобилей, застрявшим на участке Фирсово–Стародубское. В общей сложности с данного участка выведено около 100 автомобилей, 60 из которых спасатели и работники дорожных служб вытаскивали из снега», — сказано в сообщении пресс-службы.

В ближайшем к колонне автомобилей населенном пункте — Стародубское — разбит мобильный пункт обогрева. В Долинске развернут пункт временного размещения для тех, кто не может продолжить путь из-за непогоды и вынужден оставаться на дороге. Там все желающие могут получить спальное место, горячее питание и принять душ.

«Сейчас основные наши усилия сосредоточены на освобождении трассы от застрявших машин и эвакуации пассажиров. Отсутствие препятствий для снегоуборочной техники позволит после улучшения погодных условий в короткие сроки расчистить дорогу и полностью восстановить движение», — приводит пресс-служба слова главы администрации Долинского городского округа Александра Тугарева.

Снежный циклон обрушился на Сахалин в понедельник, 25 декабря. 24 декабря в регионе было объявлено штормовое предупреждение, сообщалось о сильных метелях, скорость ветра достигала 38 м/с. Также была объявлена лавиноопасная ситуация в горах. Согласно прогнозам синоптиков, снегопады будут идти вплоть до окончания рабочей недели.