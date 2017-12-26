Авиасообщение с Камчаткой нарушено из-за циклона

На Камчатке нарушено воздушное сообщение с другими регионами из-за обрушившегося на полуостров циклона в ночь на вторник, 26 декабря. Главный аэропорт края — Петропавловск-Камчатский — будет закрыт до 12:00 вторника по местному времени (03:00 мск). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на диспетчерскую воздушной гавани.

«Утром на Камчатку должны были прилететь три рейса: из Москвы, Новосибирска и Владивостока. Однако из-за снежных переметов на полосе принято решение закрыть аэропорт ориентировочно до полудня вторника по местному времени. Технические службы брошены на расчистку взлетно-посадочной полосы», — цитирует агентство диспетчера.

Отмечается, что самолеты из столичного Шереметьево и Новосибирска направлены на запасные аэродромы в Хабаровск и Магадан соответственно, борт из Владивостока остается в аэропорту вылета. Полеты внутри региона отменены до улучшения погодных условий.

На Камчатке бушует мощный циклон — мокрый снег, обильные снегопады и ветер, который, по прогнозам синоптиков, может достигнуть ураганной силы — 50 м/с. В регионе объявлена лавинная опасность. У берегов полуострова бушует шторм с девятиметровыми волнами.

24 декабря на Сахалине было объявлено штормовое предупреждение из-за мощного циклона, надвигающегося с Японского моря.