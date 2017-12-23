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Появилось видео землетрясения на Камчатке

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Фото: РИА Новости/Виктор Гуменюк
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Меньше чем за сутки на Камчатке произошли три землетрясения.

Наиболее ощутимыми для жителей полуострова стали последние толчки магнитудой 5,6, которые были зафиксированы в Кроноцком заливе 23 декабря, сообщается на сайте камчатского филиала геофизической службы РАН.

Жители региона выложили в социальные сети кадры, которые подтверждают, что землетрясение ощущалось в домах жителей региона.

По данным специалистов, очаг землетрясения залегал на глубине около 40 км.

Жители Камчатки пишут в интернете, что просыпались ночью из-за «странных ощущений», а кто-то и вовсе не могу уснуть.

Как сообщал портал iz.ru, ранее в том же районе были зафиксированы еще два подземных толчка магнитудой 6,4 и 5,1.

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