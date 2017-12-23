Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на Камчатке

Третье за несколько часов землетрясение зафиксировали сейсмологи Камчатского отделения Геофизической службы РАН.

«Сейсмическое событие произошло в субботу в 10:28 по местному времени (1:28 мск). Его эпицентр залегал на глубине 41 км в 161 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского», — приводит слова представителя РАН агентство Интерфакс.

Он отметил, что в ночь на субботу в том же районе с разницей в несколько минут произошло еще два землетрясения. Их магнитуда составила 5,1 и 6,4.