Власти Удмуртии намерены отремонтировать аэропорт Ижевска до 2021 года

Взлетно-посадочная полоса аэропорта Ижевска может перейти перейти из федерального подчинения в региональное. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, для смены владельца нужно найти достойного концессионера.

Ранее он заявил, что ремонт воздушной гавани планируется завершить до 2021 года. «В 2018 году мы будем проектироваться, и в 2019/20, максимум до 2021 года у нас должен быть новый современный аэропорт», — цитирует Бречалова ИА «Сусанин». Рассматривается возможность выполнения работ на средства республиканского бюджета.

Как писал ранее портал iz.ru, на 2022 год могут перенести финансирование из федерального бюджета строительства нового аэропорта Иркутска. Об этом сообщил глава регионального министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Артур Сулейманов. По его словам, деньги ранее были предусмотрены в рамках программы «Развитие транспортной системы до 2020 года». Стоимость проекта оценивается в 23 млрд рублей. Для того чтобы деньги были выделены, необходимо повторно включить Иркутскую область в федеральную программу.