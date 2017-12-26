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Работа аэропорта Петропавловска-Камчатского восстановлена

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Фото: TASS/DPA/Boris Roessler
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Закрытый с утра 26 декабря из-за мощного циклона и снегопада аэропорт Петропавловска-Камчатского возобновил работу и готов принимать самолеты. Об этом сообщили в местном управлении МЧС.

«В 12:00 по местному времени (03:00 мск) аэропорт открылся и готов принимать самолеты», — цитирует Интерфакс представителя МЧС.

Отмечается, что некоторые рейсы ранее перенаправлялись в другие аэропорты, так самолет из Новосибирска из-за непогоды ушел в аэропорт Магадана.

Борт из московского Шереметьево перенаправили на запасной аэродром в Хабаровске. Рейс из Внуково также приземлился в Магадане.

Некоторые рейсы, в том числе из Владивостока, задержаны в аэропортах вылета.

«Вылеты всех этих самолетов на Камчатку планируются в течение вторника», — сказал представитель МЧС.

24 декабря на Сахалине было объявлено штормовое предупреждение из-за мощного циклона, надвигающегося с Японского моря.

На Камчатке наблюдаются обильные снегопады и ветер, который, по прогнозам синоптиков, может достигать ураганной силы — 50 м/с.

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