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Более 20 сел на Сахалине остались без света из-за циклона

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Фото: РИА Новости/Виктор Гуменюк
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Около 20 сел остались без света на Сахалине из-за циклона.

Об этом заявила пресс-служба ПАО «Сахалинэнерго» во вторник, 26 декабря.

«Наибольший удар стихия нанесла населенным пунктам на западном побережье Сахалина», — цитирует сообщение Интерфакс.

При этом нарушено энергоснабжение в 13 населенных пунктах, в том числе четырех городах: Холмск, Углегорск, Томари и Шахтерск.

Всего из-за стихии произошло семь отключений линий электропередачи напряжением 220 кВ, шесть ЛЭП — 110 кВ, пять ЛЭП — 35 кВ, 85 ЛЭП — 6–10 кВ. Отключено 405 трансформаторных подстанций.

Это не первый случай в этом месяце, когда в Сахалинской области было нарушено энергоснабжение. 14 декабря после циклона, который обрушился на остров, специалистам «Сахалинэнерго» удалось полностью восстановить подачу электроэнергии.

К отключению электроснабжения энергетики были готовы благодаря вовремя разосланным штормовым предупреждениям о сильной метели и ветре.

Работы велись даже в ночное время с учетом плохой видимости и неблагоприятных погодных условий. В ликвидации последствий аварий приняли участие 17 бригад и 21 единица техники.

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