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Ураган на Сахалине повредил кровли 13 многоэтажек

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Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
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Ураганный ветер повредил крыши 13 домов в Углегорском районе Сахалина.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Как отметили в ведомстве, восстановительные работы будут проводиться после прохождения циклона.

Кроме того, крыши лишился детский сад в Ногликском районе. Упавшие доски повредили припаркованные автомобили, разбивая стекла. В момент ЧП в детском саду никого не было, никто не пострадал, сообщает «РИА Новости».

По последним данным, в результате циклона в Сахалинской области нарушено электроснабжение 16 населенных пунктов в четырех районах. Все котельные оснащены резервными источниками электроэнергии, нарушений теплоснабжения не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что на автодороге на юге Сахалина из-за снегопада застряли около 100 автомобилей

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