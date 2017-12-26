Ураган на Сахалине повредил кровли 13 многоэтажек
Ураганный ветер повредил крыши 13 домов в Углегорском районе Сахалина.
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Как отметили в ведомстве, восстановительные работы будут проводиться после прохождения циклона.
Кроме того, крыши лишился детский сад в Ногликском районе. Упавшие доски повредили припаркованные автомобили, разбивая стекла. В момент ЧП в детском саду никого не было, никто не пострадал, сообщает «РИА Новости».
По последним данным, в результате циклона в Сахалинской области нарушено электроснабжение 16 населенных пунктов в четырех районах. Все котельные оснащены резервными источниками электроэнергии, нарушений теплоснабжения не зарегистрировано.
Ранее сообщалось, что на автодороге на юге Сахалина из-за снегопада застряли около 100 автомобилей.