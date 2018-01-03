Восточная Канада готовится к мощному снежному шторму

Восточное побережье Канады готовится к приходу мощного снежного шторма.

Как сообщает местный телеканал, по данным Национального метеорологического бюро, шторм, который сейчас формируется у атлантического побережья США, достигнет восточных берегов Канады. В ночь с четверга на пятницу буйство стихии принесет в четыре канадские провинции до 25 см снега. Это почти месячная норма для региона.

При этом непогода будет сопровождаться штормовым ветром с порывами до 33 м в секунду. Кроме того, в атлантических канадских провинциях ожидаются экстремальные для этого времени года морозы - до минус 35 градусов Цельсия.

Ранее портал iz.ru сообщал, что зоопарк в канадском Калгари перевел королевских пингвинов в помещение из вольеров, поскольку они стали замерзать.