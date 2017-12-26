Около 90 тыс. человек в Канаде остались без света

Примерно 90 тыс. человек на востоке Канады остались без электричества из-за сильных ветров. Об этом сообщил телеканал CBC, пишет ТАСС.

Скорость порывов ветра в восточной провинции Новая Шотландия достигала 110 км/ч. Сотни деревьев были повалены, линии электропередачи были повреждены. В настоящий момент более 650 сотрудников энергосетевой компании Nova Scotia Power пытаются устранить последствия непогоды.

По последним данным, без света всё еще остаются около 52 тыс. человек.

Ранее стало известно, что на Камчатку обрушился циклон, из-за которого было нарушено авиасообщение с полуостровом. По прогнозам синоптиков, ветер в регионе может достигнуть 50 м/с.

24 декабря на Сахалине было объявлено штормовое предупреждение из-за мощного циклона, надвигающегося с Японского моря.