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Власти Москвы ожидают выпадение до 4 см снега в ближайшие сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Около 4 см снега может выпасть в Москве из-за продолжающегося снегопада, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«За воскресенье и в ночь на понедельник в городе выпало до 7 см снега. Работы по уборке Москвы ведутся в непрерывном режиме. Снегопад в Москве продолжается, в ближайшие сутки может выпасть еще до 4 см снега», — приводит его слова ТАСС.

Чиновник рассказал, что снегоуборочная техника за прошедшие сутки несколько раз прометала улично-дорожную сеть и тротуары с последующей обработкой против гололеда. 

Он также призвал автомобилистов соблюдать правила ПДД и с пониманием относиться к работе техники. 

В понедельник в столице ожидается температура до минус 5 градусов, в Подмосковье — до минус 7. Атмосферное давление понизится до 743 мм рт. ст., что является рекордно низким показателем за всю историю метеонаблюдений.

Во вторник Москву ожидает резкое потепление, которое сохранится вплоть до Нового года.

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