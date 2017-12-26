МЧС на Камчатке рекомендует воздержаться от выезда на трассы из-за метели

Управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует местным жителям воздержаться от поездок по трассам из-за сильной метели и практически нулевой видимости. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На данный момент из-за метели и временами практически нулевой видимости населению региона рекомендовано воздержаться от выезда на дороги. Спасатели ведут патрулирование автодорог, уже оказана помощь 11 автомобилистам, чьи машины застряли в снежных заносах. Также люди могут обогреться в мобильных пунктах обогрева», — сообщили в пресс-службе.

За 26 декабря уже произошло 25 ДТП, пострадавших нет. Из-за гололеда и снегопада на автодорогах образовались пробки. В режим готовности приведен стационарный пункт обогрева, который будет установлен на трассе между городами Петропавловск-Камчатский и Елизово в случае ухудшения погодных условий.

На данный момент работают 19 комбинированных дорожных машин, 17 грейдеров, 8 погрузчиков, а также 42 машины во внутриквартальных проездах. Количество снегоуборочной техники будет увеличено после 20:00 по местному времени (11:00 мск). Транспортное сообщение не нарушено.

Как сообщал портал iz.ru, в Петропавловске-Камчатском отменены занятия начальных классов во всех школах. Руководителям организаций всех форм собственности рекомендовано отпустить сотрудников по домам. Ранее 26 декабря авиасообщение полуострова с другими регионами было нарушено. На данный момент аэропорт Петропавловск-Камчатский возобновил работу, однако рейсы задерживаются.

Под влияние атмосферного вихря попали Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский, Усть-Камчатский, Соболевский и Алеутский районы. Днем 26 декабря в этих районах ожидаются сильный снег, метель, а также гололед и снежные заносы на дорогах.