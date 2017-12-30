В Канаде более 41 тыс. человек остались без света из-за непогоды

На юге западной канадской провинции Британская Колумбия из-за ледяного дождя более 41 тыс. домохозяйств отключены от энергоснабжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.

Непогода ударила по региону Фрейзер-Вэлли, жители городов Эбботсфорд, Чилливак и Мишн остались без света.

На данный момент движение транспорта по ряду автодорог прервано, также увеличилось количество ДТП. Информации о пострадавших не приводится. Ведутся аварийно-восстановительные работы, однако о сроках их окончания ничего не сообщается.

Непогода настигала провинцию и ранее. 20 декабря более 43 тыс. канадцев остались без энергоснабжения. Были закрыты многие школы.