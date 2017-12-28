Россиянин утонул у побережья Вьетнама

Россиянин Владислав Шаролов погиб у побережья Вьетнама из-за непогоды.

Информацию об этом распространила в четверг, 28 декабря, онлайн-газета VnExpress.

33-летнего Шаролова и троих его друзей из-за непогоды отнесло на 100 м от берега, где они попали в так называемую зону вихревого потока, сообщает «РИА Новости».

Через несколько часов он был найден погибшим, друзей удалось спасти.

12 декабря портал iz.ru сообщил, что следователи начали проверку после того, как боцман упал с судна в Охотском море и утонул.

Экипаж видел тонущего человека, но из-за штормовых условий не смог поднять его из воды. К поиску тела мужчины подключилось несколько судов, находящихся в этом районе.