Зоопарк в Канаде перевел пингвинов в помещение из-за погоды

Зоопарк в канадском Калгари перевел королевских пингвинов в помещение из вольеров, поскольку они стали замерзать.

Об этом стало известно в воскресенье, 31 декабря.

Температура воздуха в регионе составляет -25 градусов Цельсия, сообщает RT.

13 октября портал iz.ru сообщил, что сезон размножения пингвинов Адели в Восточной Антарктике завершился катастрофой. Колония из 36 тыс. пингвинов практически полностью лишилась потомства из-за голода.

Причиной трагедии стал голод, вызванный таянием льда Земли Адели. В результате пингвинам пришлось слишком далеко удаляться для поиска еды и они не успевали кормить потомство. Удалось выжить лишь двум птенцам.