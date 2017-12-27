Шесть папуанских пингвинов появились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появились шесть папуанских пингвинов. Их привезли из Германии в рамках европейской программы по сохранению этого вида в неволе. Животных поселили в вольере на старой территории зоосада у входа в «Дом птиц», сообщает официальный портал мэра Москвы.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что три самца и три самки в возрасте от 2 до 13 лет сейчас обживают свой вольер.

«Птицы именно этого вида снимались в комедии 2011 года «Пингвины мистера Поппера» с Джимом Керри в главной роли. Там их тоже было шестеро. У нас также живут пингвины Гумбольдта и очковые пингвины», — сказала Акулова.

Рост взрослой особи папуанского пингвина достигает 90 см. Кроме того, он является одним из самых быстрых: под водой эта птица способна развивать скорость 36 км/ч. От других сородочей их отличают отметины на голове — два белых клина вокруг глаз, соединяющихся на самой макушке.

Портал iz.ru писал о том, что в 2017 году в Московском зоопарке родилось почти 600 детенышей. Самое большое прибавление произошло у представителей класса млекопитающих (285 детенышей) и у птиц (157 птенцов).