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Буря «Элеанор» лишила электричества более 200 тыс. квартир во Франции

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Фото: REUTERS/Mal Langsdon
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Зимняя буря «Элеанор» минувшей ночью лишила более 200 тыс. квартир электроэнергии в северных и западных департаментах территории Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM TV.

Помимо этого, стихия оставила без электричества 30 тыс. квартир в столичном регионе Иль-де-Франс. На северо-западе Франции — в регионе Бретань — зафиксировано падение деревьев и обрыв контактного провода, которые нарушили движение поездов как минимум на семи линиях. В настоящее время прекращено движение машин и пешеходов по одному из крупнейших подвесных мостов в мире — «Норманди», перекинутом через устье Сены между городами Гавром и Онфлером. В проливе Ла-Манш была оказана срочная помощь владельцу яхты, паруса которой были полностью порваны ветром.

Как сообщал портал iz.ru, ранее из-за бушующего урагана «Кармен» штормовой ветер в районе города Банналек вынес на автостраду двадцатиметровый курятник, внутри которого находились птицы. В результате ЧП никто не пострадал. До этого в 37 департаментах Франции из-за сильного ветра был объявлен оранжевый уровень тревоги.

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