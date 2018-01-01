Во Франции 40 тыс. домов остались без электричества из-за урагана

Порядка 40 тыс. домов на северо-западе Франции остались без электричества из-за урагана «Кармен». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные национальной компании электроснабжения Enedis.

По данным агентства, отключение электроснабжения затронуло регион Бретань, составляющий большую часть одноименной исторической области. В настоящее время над устранением неполадок работают 250 специалистов. Восстановить подачу электроснабжения планируется кратчайшие строки.

Ранее в 37 департаментах Франции из-за сильного ветра был объявлен оранжевый уровень тревоги. Согласно прогнозам французских метеорологов, в понедельник скорость ветра в центральных и западных районах страны достигнет 140 км/час. К настоящему времени известно, что жертвой непогоды стал один человек.