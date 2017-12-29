Из-за циклона без электричества в Хабаровском крае остаются 2,3 тыс. человек

Семь населенных пунктов с общим населением более 2,3 тыс. человек остаются без электроснабжения в Хабаровском крае из-за мощного циклона, обрушившегося на регион. Об этом сообщила пресс-служба губернатора края.

Отмечается, что помимо жилых домов, без света остались два детских сада, школа и фельдшерско-акушерский пункт.

«Отключенными от электроснабжения остаются семь населенных пунктов в двух муниципальных районах края. Всего отключено от электроснабжения 492 жилых дома, в которых проживает 2,3 тыс. человек, из них 685 детей», — говорится в сообщении.

Из-за сильных снегопадов в регионе также затруднено движение транспорта.

Продолжает действовать ограничение движения для пассажирских автобусов на участке автодороги краевого значения Лидога–Ванино.

Тихоокеанский циклон обрушился на дальневосточный регион России 25 декабря.

На Сахалине действует режим чрезвычайной ситуации. На острове повреждена кровля 46 зданий. Несколько населенных пунктов остались без электричества из-за повреждения линий электропередачи. На Камчатке отменены занятия в школах, дети досрочно ушли на каникулы. Работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры и расчищению дорог ведутся круглосуточно.

По данным синоптиков, погода с ураганным ветром, сильный снег и метель сохранятся на Дальнем Востоке до 30 декабря.