На Сахалине повреждена кровля 46 зданий из-за снежного циклона

На Сахалине мощным циклоном повреждена кровля 46 зданий. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Сахалинской области.

«По состоянию на 09:00 [01:00 мск] циклон завершает оказывать свое влияние на территорию области. В результате его воздействия оказалась частично повреждена кровля 46 зданий», — сказано в сообщении.

Отмечается, что характер и объем повреждений будут оценены 28 декабря. Движение транспорта на нескольких участках дорог по-прежнему закрыто до улучшения погодных условий. Для устранения последствий циклона привлечены 1161 человек и 344 единиц техники.

По данным пресс-службы «Сахалинэнерго», без электричества остаются 16 населенных пунктов, 12 из которых обесточены полностью. В аварийно-восстановительных работах задействованы 148 человек и 63 единицы техники. Энергетики намерены восстановить штатную схему электроснабжения в Углегорском районе до конца недели.

Снежный циклон обрушился на Сахалин в понедельник, 25 декабря. 24 декабря было объявлено штормовое предупреждение. Морское сообщение с Курильскими островами закрыто до 30 декабря, аэропорт работает в штатном режиме. Занятия в школах района отменены. В Углегорском, Холмском и Томаринском районах действует режим чрезвычайной ситуации. Согласно прогнозам синоптиков, снегопады будут идти вплоть до окончания рабочей недели.