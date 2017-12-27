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МЧС предупредило о штормовом ветре и снегопадах на Камчатке

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Фото: РИА Новости/Виктор Гуменюк
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В ночь на 28 декабря к берегам Камчатки подойдет новый тихоокеанский циклон, который принесет штормовой ветер и снегопады.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, а также в Елизовском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах ожидается снег и снег с дождем — от умеренного до сильного. Скорость ветра достигнет 16 м/с, на восточном побережье — до штормовых значений (27 м/с), ожидается метель.

Непогода сохранится до утра 29 декабря.

Спасатели советуют жителям районов, попадающих под удар стихии, воздержаться от выезда на дороги, а туристическим группам и охотникам — не выходить на маршруты и не выезжать в горы.

Родителям рекомендуют в непогоду не отпускать детей на улицу.

Сотрудники МЧС будут патрулировать автодороги и в случае необходимости помогать водителям. Подготовлены пункты обогрева, в которых автомобилисты смогут согреться и выпить горячего чаю.

Сейчас на Камчатке ликвидируют последствия снежного циклона. Под влияние атмосферного вихря попали Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский, Усть-Камчатский, Соболевский и Алеутский районы.

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