На Камчатке ликвидируют последствия циклона в усиленном режиме

В Петропавловске-Камчатском дорожные службы ликвидируют последствия снежного циклона в усиленном режиме. К вечеру среды, 27 декабря, в городе ожидаются новые снегопады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

«Расчистка Петропавловска-Камчатского в ночное время была усилена, на дорогах города работало около 130 единиц различной специальной техники. К подходу следующего циклона, который ожидается уже в четверг, город необходимо привести в порядок», — заявил глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко.

Отмечается, что из-за обильных снегопадов образовались метровые сугробы. Припаркованные у обочин автомобили затрудняют проезд спецтехники. Чистка придомовых территорий еще не проводилась. В некоторых районах нарушено сообщение общественного транспорта, а также сокращено число автобусов, чтобы не загружать дороги.

Местным жителям власти и спасатели советуют не выходить на улицу, работодателям рекомендовано объявить 27 декабря выходным днем. Согласно прогнозам синоптиков, циклон задержится в регионе до 30 декабря.

Под влияние атмосферного вихря попали Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский, Усть-Камчатский, Соболевский и Алеутский районы. Скорость ветра достигала 50 м/с, в регионе была объявлена лавинная опасность. 26 декабря в Петропавловске-Камчатском были отменены занятия начальных классов в школах, авиасообщение полуострова с другими регионами было временно приостановлено.