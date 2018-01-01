Прямой эфир

Крупный район Владивостока оказался обесточен из-за запущенной петарды

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители крупного района Владивостока остались без света в новогоднюю ночь, причиной тому могла послужить запущенная петарда. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

«Сразу после 24:00 местного времени [17:00 31 декабря мск] по адресу Горная,33 группа молодых людей прямо под ЛЭП запускала гигантские хлопушки. В результате произошло короткое замыкание электросетей, взрыв и район остался без света», - сообщают очевидцы.

Отмечается, что вспышка от «хлопушки» была очень яркой, «дуга гуляла по ЛЭП», после чего вспыхнул пожар. В результате инцидента оказались обесточены улицы Горная, Луговая, Каплунова, Никифорова. Аварийные службы оперативно устранили неисправность.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 1 января на площади в Южно-Сахалинске полностью сгорела 25-метровая искусственная ель. Прибывшим на место пожарным оставалось лишь пролить металлический каркас. Предполагается, что возгорание произошло из-за неудачного запуска петарды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дед Мороз и Снегурочка сгорели на главной елке Петропавловска-Камчатского
В Кронштадте спасатели вытащили двух человек из воды

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017