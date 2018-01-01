Крупный район Владивостока оказался обесточен из-за запущенной петарды

Жители крупного района Владивостока остались без света в новогоднюю ночь, причиной тому могла послужить запущенная петарда. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

«Сразу после 24:00 местного времени [17:00 31 декабря мск] по адресу Горная,33 группа молодых людей прямо под ЛЭП запускала гигантские хлопушки. В результате произошло короткое замыкание электросетей, взрыв и район остался без света», - сообщают очевидцы.

Отмечается, что вспышка от «хлопушки» была очень яркой, «дуга гуляла по ЛЭП», после чего вспыхнул пожар. В результате инцидента оказались обесточены улицы Горная, Луговая, Каплунова, Никифорова. Аварийные службы оперативно устранили неисправность.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 1 января на площади в Южно-Сахалинске полностью сгорела 25-метровая искусственная ель. Прибывшим на место пожарным оставалось лишь пролить металлический каркас. Предполагается, что возгорание произошло из-за неудачного запуска петарды.