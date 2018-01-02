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Во Франции шторм поднял в воздух курятник и бросил на автостраду

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Фото: Global Look Press/Bernd Wüstneck
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Во Франции штормовой ветер поднял в воздух двадцатиметровый курятник, внутри которого находились птицы, и обрушил его на автостраду в районе города Банналек, на северо-западе страны.

Никто из проезжающих в тот момент автолюбителей не пострадал. Для кур опасный полет также закончился благополучно.

Владелец сооружения, которое преодолело более 500 м, отбуксировал его с помощью трактора на прежнее место.

Инцидент произошел 1 января в регионе Бретань, на который обрушился ураган «Кармен», обесточивший по меньшей мере 40 тыс. домов.

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