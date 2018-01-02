Во Франции шторм поднял в воздух курятник и бросил на автостраду

Во Франции штормовой ветер поднял в воздух двадцатиметровый курятник, внутри которого находились птицы, и обрушил его на автостраду в районе города Банналек, на северо-западе страны.

En #Bretagne, un poulailler a été emporté par la #Tempête #Carmen.

Il a"atterri" sur une route nationale à 4 voies (à défaut d'un aéro-porc?).

Heureusement, toutes les poules sont sauves, bien qu'elles ne sachent pas voler.

Un comble! pic.twitter.com/kj9awLAD7c — Le Chien Déchaîné (@LeChienDechaine) January 2, 2018

Никто из проезжающих в тот момент автолюбителей не пострадал. Для кур опасный полет также закончился благополучно.

Владелец сооружения, которое преодолело более 500 м, отбуксировал его с помощью трактора на прежнее место.

Инцидент произошел 1 января в регионе Бретань, на который обрушился ураган «Кармен», обесточивший по меньшей мере 40 тыс. домов.