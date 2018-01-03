Зимний шторм с ураганным ветром обрушился на Швейцарию

Зимний шторм «Бурглинд» с ураганным ветром обрушился на центральную, северную и северо-западную части Швейцарии. Предупреждения об ураганном ветре с порывами до 150 км/ч, а в горах — до 180 км/ч синоптики распространили накануне вечером, передает РИА «Новости».

По данным метеорологов, мощный ветер на северо-западе страны сохранится до 4 января.

В связи с непогодой в среду в аэропортах Цюриха и Женевы было отменено несколько авиарейсов в города Европы. Помимо прочего, были отменены и отложены междугородние и пригородные поезда. Стихия стала причиной падения деревьев на рельсы, в связи с чем прервалось железнодорожное сообщение на перегоне между городами Фламатт и Лаупен в кантонах Фрибург и Берн. В ряде мест были организованы дополнительные автобусные рейсы. В настоящее время в Берне наблюдаются проблемы с подачей энергоснабжения. В кантоне Санкт-Галлен за помощью в полицию в связи с непогодой обратилось свыше 190 человек.

Как сообщал портал iz.ru шторм «Элеанор» оставил без электроснабжения более 20 тыс. домохозяйств в Великобритании и свыше 200 тыс. квартир во Франции.