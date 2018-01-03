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В Китае объявлено штормовое предупреждение перед обильным снегопадом

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Фото: REUTERS
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В Китае объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающимися снегопадами и дождями.

Сильные снегопады ожидаются в восьми из 22 провинций страны. В ряде регионов прогнозируются снежные бури, сообщает Центральная метеорологическая служба КНР.

По данным синоптиков, количество осадков достигнет 18 мм. Сила ветра порывами — до 28 м/с.

Ожидающимся природным явлениям присвоен второй уровень опасности по четырехуровневой шкале (по мере возрастания опасности), уточняет ТАСС.

КАк сообщал iz.ru, одновременно прихода снежного шторма ожидают и на атлантическом побережье Канады.

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