Горнолыжные курорты Швейцарии заблокированы из-за опасности схода лавин

Несколько горнолыжных курортов Швейцарии заблокированы в связи с обильными снегопадами, вызванными зимним штормом «Бурглинд», имеется угроза опасности схода лавин. Общий ущерб от стихии может превысить $52 млн, сообщает РИА «Новости».

Мощная стихия повысила опасность схода снега в Альпах. В пятницу лавинная угроза была на уровне 4 из 5 возможных в районах Церматта, Кранс-Монтаны, Андерматта, Кура, Давоса и Санкт-Морица. Горнолыжные курорты Саас Фе и Адельбоден в кантонах Валэ и Берн были временно закрыты. На курорте Церматт за три дня выпало более одного метра снега, в связи с чем железнодорожное сообщение с ним было отменено.

Как сообщал портал iz.ru, шторм «Бурглинд» с ураганным ветром обрушился на центральную, северную и северо-западную части Швейцарии 3 января. В результате непогоды пострадали 16 человек. Синоптики распространили предупреждения об ураганном ветре с порывами до 150 км/ч, а в горах — до 180 км/ч с. В результате стихии несколько деревьев упали на рельсы, из-за чего было прервано железнодорожное сообщение на перегоне между городами Фламатт и Лаупен в кантонах Фрибург и Берн. В нескольких населенных пунктах наблюдались проблемы с подачей электроснабжения.