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Более 20 человек пострадали от урагана «Элеанор» во Франции

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Фото: REUTERS/Mal Langsdon
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Число пострадавших от урагана «Элеанор» во Франции составляет 26 человек.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на французскую прессу, в результате падения дерева погиб один горнолыжник, четыре человека получили тяжелые ранения.

Кроме того, около 35 тыс. домов остаются без света, горнолыжные курорты закрыты.

Ранее портал iz.ru сообщал, что зимний шторм «Бурглинд» с ураганным ветром обрушился на центральную, северную и северо-западную части Швейцарии.

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